以先「買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL）金融科技服務打響知名度的Affirm突然提前發布財報，令股價陷入劇烈震盪，其上季虧損超出市場預期，且全年展望意外疲弱，周四股價暴跌21.42%，收在58.68美元，盤後再跌7.21%，為54.45美元。

Affirm官方帳號在美東時間周四下午1點30分，在推特上發出一條揭露詳細財報的推文，顯示其上季營收表現優於市場預期。受此激勵，推特股價一度大漲10%。

這條推文隨即遭到刪除，但該公司也不得不提前發布財報。 Affirm原訂於周四盤後發布財報，該公司表示財報在推特上提前曝光是「人為疏失」。

Affirm公布，2022財年第二季（截至2021年12月31日）營收年增77%，為3.61億美元，優於分析師預估的3.288億美元。

營業虧損為1.962億美元，較前一年同期的虧損2680萬美元顯著擴大，主要與去年1月上市後股票薪酬費用增加8200萬美元有關。

第二季淨損達1.597億美元，相當於每股虧損0.57美元，高於前一年同期的淨損2660萬美元、每股虧損0.38美元，亦超出分析師預估的每股虧損0.32美元。

截至第二季底，該公司的活躍消費者達到1120萬個，年增150%。

Affirm表示全年營收預估將介於11.6億～11.9億美元，不如市場預估的12.7億美元。