陶子（右）受邀上小S主持的《熙娣想聊》聊起育兒的心路歷程。（CATCHPLAY提供）

陶晶瑩（陶子）受邀上小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY《熙娣想聊》，公開初次與「彪哥」李李仁「進房間」過程，聽得小S害羞掩面。

陶子、李李仁是演藝圈的模範夫妻，陶子在節目中大方分享與老公相戀過程，「一開始是心湄姐撮合，那時候去海邊的一個朋友家，因為李李仁喝醉，心湄姐就叫我去上他的床，我想想什麼意思啊？」陶子坦言當時對李李仁沒有任何感覺，但藍心湄語重心長地哭喊：「你知道他的命運嗎？我覺得你們兩個的感情都很可憐，你們一定要在一起！」

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最後還是把陶子推進李李仁房間，陶子形容當時的李李仁喝掛到不行，「我連試著『騎』看看都沒有」，稱自己還是有點矜持，令一旁的小S聽得害臊掩面，陶子接著表示老公事後對她說「如果妳那一天有騎我的話，我們就不會在一起了」。

陶晶瑩開腔揭交往點滴。（圖／翻攝自CATCHPLAY PLUS Youtube）

小S聽了難得害羞。（圖／翻攝自CATCHPLAY PLUS Youtube）

最後小Ｓ和陶子人聊起最甜蜜的負荷，分享育兒的心路歷程，陶子分享送女兒出國念書強忍淚水的過程，小S感性地說：「我真的沒辦法離開我小孩…」陶晶瑩無奈地說：「我也覺得沒辦法啊，但是她很堅持。」讓身為3個孩子媽的小S聽得相當不捨，眼尖的陶晶瑩發現一旁的小S眼眶泛淚，不捨的心情顯露無遺。

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