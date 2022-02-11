高雄市長年底選戰，藍營要由誰參戰各方矚目，其中台北市議員羅智強就屢被外界點名。媒體人黃暐瀚則分析，羅只能選高雄市長，原因有3個，分別是台北沒得選、桃園沒空間、國民黨在高雄沒有人。對此，台北市議員游淑慧今(11日)在臉書表示，看到黃的分析，覺得真實地寫出羅的處境，只是看了後也有種淡淡的感傷。

游淑慧說，黃暐瀚點出了國民黨一個很矛盾的狀況，黨內最有戰鬥力和行動力的羅智強，卻沒有選擇權，沒人敢做、想做的事都變成他要做、要他做，戰要站在最難的地方、排要排在最後的位置、選要選大家避的選擇，他要一直刀裡來、火裡去、捨生忘死，像電影裡的英雄，似乎才能滿足外界對他的期待。

游淑慧更指出，確實羅智強的勇敢和打不死的精神，鼓舞了許多藍營支持者，可是國民黨內應該要有更多人勇敢和承擔，否則羅智強的英雄承擔太沈重，有幾個人擔得起？黨中央和我們都要好好思考，羅智強到底是工具人還是戰將？工具人是被利用的，戰將是要被珍惜的。

此文曝光後，已有近八千名網友按讚、超過500則留言，網友指出，「國民黨根本是在浪費人才」、「國民黨再繼續自私下去就會把羅智強這種少數的火苗也熄滅掉」、「希望2022有強風」、「心疼不已」。