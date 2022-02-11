中央流行疫情指揮中心11日表示，有關今日報載民眾反映「松機吐口水採檢站，狹窄不到1坪、沒清消，引發傳染疑慮」，說明如下：

一、疾病管制署與臺北國際航空站於松山機場所設置之入境旅客唾液採檢區，為管制區內之一個獨立空間且具獨立空調，設置前已由臺北區傳染病防治專家現場指導空間配置、通風狀況及感染控制措施等事項。

二、唾液採檢區作業期間，往停機坪的大門敞開以維持通風，並依清消專家建議於每間採檢室內裝設紫外線，進行有效劑量之空間消毒，故每位旅客於採檢結束後，採檢室均立即啟動紫外線自動定時消毒以達標準消毒劑量，隨後檢疫人員再以酒精進行重點表面(桌面及牆面)之擦拭清消。

三、因應國際Omicron變異株疫情，松山機場於春節檢疫專案期間，亦經臺北市政府及臺灣護理隊感控查核小組現場查核及精進感控相關措施，以確保旅客及工作人員安全。

指揮中心表示，為避免旅客的疑慮及誤解，後續松山機場將於採檢區域張貼明顯告示說明相關感控及清消作業，請民眾安心使用。