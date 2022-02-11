勞動部近日預告修正「勞動基準法」草案，提及只要有夜間工作勞工，雇主就應予以保護，但工會從過去的「同意權」改成「協商權」，工鬥團體今天表示，預告的草案只剩雇主應通知工會、工會可以協商，缺乏規範雇主的強制力，呼籲夜間工作應保留工會同意權。

據統計，截至去年第三季為止，全國工會有5703個，其中為團體協約法中有協商義務的「勞方」、主要為企業工會，僅有927個，相較於全國59萬餘個事業單位而言比率甚低。

而勞動部近日預告的勞基法修正草案，更刪除夜間工作工會同意權，工會憂心會削弱工會談判能力，雲林縣產業總工會理事洪温章表示，勞動部的修正草案刪除原有的工會同意權，這也代表「政府說要照顧夜間工作者只是嘴巴說說」，草案提及只有雇主拒絕協商時才會被罰錢，意謂就算是表面動作也可以不用被罰鍰，擔心如果此例一開，那勞基法「延長工時」及「變形工時」等工會同意權可能也會被刪除。

新北市產業總工會理事長洪清福說，除了應保留夜間工作的工會同意權外，也會推行修正勞基法應把現行的「優先由工會同意，無工會可經由勞資會議同意」修正成「300人以上事業單位若要延長工時、變形工時等，應均經過工會同意」、「300人以下事業單位才能透過工會或勞資會議同意」，否則許多大型公司依舊打壓工會、工會難以成立。

此外，針對立法院近日多個版本的「勞動教育促進法」明提雇主要為勞工辦理勞動教育講座，華航企業工會理事長劉惠宗說，如果由資方來教勞動教育，擔心會透過此方式洗腦勞工，應該由工會舉辦勞動教育，且應明訂每年至少8小時才能有利勞動教育的推廣。

勞動部表示，在符合大法官解釋意旨之前提下，秉持性別平等原則，兼顧個別勞工需求及事業單位職場設施現況，並賦予工會、勞資會議一定角色，擬具《勞動基準法》部分條文修正草案，並透過預告程序廣徵各界意見；後續將通盤考量，審慎研議。

針對立法院有委員所關切勞動教育法制化等議題，勞動部目前正積極蒐集相關意見，並將以公私協力及跨部會合作方式積極推動，以落實勞動教育，保障我國勞工應有權益。