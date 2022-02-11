又有防疫旅館群聚！中央流行疫情指揮中心今天宣布，3起中國大陸返台的境外移入個案，改判為本土，分別來自桃園和高雄2家防疫旅館。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，自去年12月以來，累計10家防疫旅館群聚，以台北市5家最多，桃園和高雄各2家，新北市1家。

指揮中心今天表示，今年1月30日公布之案18842、2月3日公布之案19067，以及2月4日公布之案19100境外移入病例，經疫調及基因定序後，皆改判為本土病例。

案18842為本國籍40多歲男性，案19067為本國籍40多歲女性，皆於1月23日自中國大陸入境，分別於1月30日及2月3日確診。羅一鈞表示，這兩名個案是夫妻，入住桃園防疫旅館同一房間，先後確診，由後來發現兩人與同樓層的南非境外移入個案基因序列相符，研判為交叉感染。

針對該桃園防疫旅館，目前已將個案樓層及房間上下樓層清空，旅館員工及同棟現住旅客全數進行採檢，190人皆為陰性；另回溯探檢45名住客並進行健康關懷，其中2名已離職、20名檢驗結果為陰性，其餘陸續安排探檢中。

羅一鈞指出，經專家現場調查，空調方面沒有重大缺失，飯店環境探檢45件均陰性；目前研判可能和走道、開門、縫隙或間接接觸有關。

而案19100為本國籍20多歲男性，1月27日自中國大陸入境，2月4日確診。羅一鈞說明，此為先前公布的高雄防疫旅館群聚，已有幾例改判為本土，進一步比較發現案19100，基因定序也相符，因此改判為本土個案。

目前該防疫旅館已全面清空，並匡列所有旅客（含回溯1/19-2/3已出館者）及工作人員共177名，其中16名檢驗陰性，其餘依風險安排隔離及期滿探檢，尚無陽轉個案；須持續監測至2/18。衛生單位已完成現場勘查，環境探檢20件均陰性。

羅一鈞指出，由於這幾起個案居住的房間都是位於樓層正中間，沒有對外窗，可能因此通風不良，需做現場改善再評估是否可恢復收治旅客。

自去年12月以來，全台累計10家防疫旅館群聚，共18例境外移入改判本土個案。分布縣市包括台北市5家7例、桃園市2家8例、高雄市2家2例、新北市1家1例。