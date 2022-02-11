近20年來全台十大癌症死因前三名「肝癌」，被稱作「沉默殺手」，因為罹患肝癌早期不會有症狀，直到晚期才會出現腹痛、食慾差等症狀，所以平時就要調養身體護肝。營養師劉怡里對此在臉書粉專表示，肝臟在身體內扮演無可取代的角色，並分享預防肝癌的8個飲食生活重點。

根據台灣癌症基金會指出，每年因肝癌而死的人數約5千至7千左右，肝癌早期沒有症狀，而且肝臟沒有痛覺神經，所以小型肝癌不會痛，難以察覺，唯有長在肝臟表面，才可能有脹痛感。營養師劉怡里也在臉書表示，肝臟是解毒和營養代謝器官，在身體內扮演重要角色，平時一定要靠飲食和生活習慣護肝。

●4大護肝營養素

1.維生素B群：每天攝取約1碗分量的綠色蔬菜，例如地瓜葉、花椰菜、青江菜等，因為維生素B群有助於加強肝臟代謝毒素、三大營養素和酒精的功能。

2.維生素C：盡量選擇高維生素C的水果，例如芭樂、奇異果、小番茄等，能夠有助於肝臟的修復，減少發炎，維持體內抗氧化能力。

3.優質蛋白質：平時要攝取足夠的蛋白質，可以選擇蛋、奶、魚、豆類等，有助於肝臟的健康，不過值得注意的是，千萬不要過量，否則反而會對肝臟造成傷害。

4.穀胱甘肽：穀胱甘肽是肝臟解毒酵素系統中重要角色，能將脂溶性有毒物質排出體外，本身具極強的抗氧化能力，飲食時可以挑選蘆筍、酪梨、菠菜、葡萄柚、番茄等。

●護肝注意事項

1.預防脂肪肝：高油、高糖飲食習慣會導致脂肪肝，而脂肪肝也是肝癌三部曲的前身，所以控制體重與規律運動能有效預防。

2.戒酒：過多酒精會在體內形成三酸甘油脂，囤積在肝臟，對肝臟造成慢性發炎，尤其是肝發炎的病人。

3.不要亂服藥物：來路不明的藥物易對肝臟造成毒害，建議民眾不要亂買成藥使用，身體若出現問題，還是要給醫師看，遵從專業指示。

4.不要吃發霉的食物：堅果類的花生、穀物類等，容易因儲存環境不當，而產生毒害肝臟的黃麴毒素，所以建議平常沒吃時要冷藏，開封後盡速吃完，另外，過期或是發霉食物也不要再食用。