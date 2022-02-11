公車業人力不足，導致勞動條件不佳，台北市政府勞動局去年針對12家公車業者專案檢查發現，共有7家業者違法，主要違規項目是休息時間不足，裁處金額達372萬元，其中東南客運挨罰100萬元為最多。勞動局強調，較前年改善率已達41.7％，裁罰金額減少61.9％，有一定程度改善。

根據勞動局公布違法名單，東南客運挨罰100萬元為最多，中興大業巴士遭罰90萬元、指南客運80萬元、三重客運50萬元、光華巴士30萬元、新店客運20萬元、大都會客運2萬元，總計372萬元，其中以「未給予勞工輪班間隔有11小時之休息」及「未給予勞工連續30分鐘以上休息時間」最為嚴重，另有勞工超時工作、例假日排定不足及未依法給付加班費等情事。

勞動局勞動基準科長葉思延表示，2019年調查結果違反條文有54條，2020年違反37條，2021違反11條，這次是休息時間的問題違規比較多，超時工作反而減少很多，業者已經慢慢改善。

葉思延解釋，休息時間違規分2種，第一是開車上班時應4小時休息30分鐘，班次跟班次中間有相隔30分鐘就認定沒問題，但駕駛有時候突發狀況，公車卡在路上來不及回到站上，下一趟馬上出車導致違規。

葉思延說，第二是輪班間隔休息的問題，主要因排班方式產生，例如駕駛每天11、12點上班，隔天卻變成8點上班，就沒有符合法定休息時間。

北市勞動局長陳信瑜說，去年違法情形較以往有一定程度的改善，其中台北客運、欣欣客運、大有巴士、首都客運及大南汽車於本次專案檢查未發現違法，但仍有7家業者有違法情形。

陳信瑜指出，過去市區客運業司機勞動環境欠佳，常發生事故以及勞資爭議，除了積極稽查外，去年勞動局主動邀集公共運輸處、12家公車業者及相關企業工會，召開四方座談建立夥伴關係，提出解決對策，包含要求業者將底薪項目提高至基本工資、就業服務處協助業者辦理專案徵才活動、公共運輸處協助業者檢討減少較無效益路線，提早部分路線末班車收班時間等。