千元假鈔幾可亂真。（王志偉翻攝）

有人趁農曆春節假期伺機使用「偽鈔」，花蓮縣警察局刑事警察大隊及保安隊接獲餐廳店家報案，收到1張千元假鈔，外觀質感與真鈔極為相似，店家一度發現欲制止，該男子即騎乘機車逃離現場。警方循線以車追人，逮到鄭姓犯嫌送辦。

受害店家報案稱，當時現場客人多，該男持用千元面額大鈔消費，原先店員在收款時均未發現異狀，找錢給犯嫌時，仔細比對才發現千元面額的鈔票「怪怪的」，一度制止，男子已騎車逃離，店家帶著假鈔報案。

刑事警察大隊研判年節將近，擔心有其他商家受騙，立即將假鈔送至刑事警察局鑑驗確認為偽鈔，遂成立專案小組調閱監視器追查，以車追人，鎖定鄭姓男子涉有重嫌。

經多日追查、埋伏，在2月9日將鄭姓犯嫌緝捕到案，警方說，鄭嫌所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術印製廠」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，跟普通中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

警方說，鄭嫌專挑生意好店家無暇逐一比對鈔票真偽，以假鈔換真鈔方式詐騙店家，全案將鄭嫌依涉嫌刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。春節期間花蓮遊客眾多，如有發現或不小心取得偽鈔，請立即向警方通報，以利警方追捕嫌犯，並全力追查假鈔上游來源，避免再有人受害。