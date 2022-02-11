行政院日前宣布將開放日本福島周邊五縣市食品進口，引發食安疑慮。民眾黨立委蔡壁如今天提醒蔡總統，4年前公投有7成7的民眾反對進口日本核食，如今的「福食」和4年前的「核食」並沒有不同。蔡壁如主張，福島食品開放事關重大，並需要經過立法院審查，民進黨的立委是橡皮圖章，但民眾黨不是。

日本前首相安倍晉三今年1月31日曾與總統蔡英文通電話，蔡總統表示將開放日本福島等5縣食品進口，安倍回應台灣已跨越參加CPTPP的障礙。總統府昨證實，蔡總統確實於一月底與安倍晉三前首相有過越洋電話聯繫，交換意見。

蔡壁如說，蔡總統與日本前首相安倍晉三的通話，也許達成他們之間某種協議，她要提醒蔡總統，別忘了對國人食品健康把關的承諾，4年前的公投有7成7的民眾反對進口日本核食，現在的「福食」和4年前的「核食」並沒有不同。

蔡壁如表示，民眾因為對政府的不信任，反對福島食品進口，尤其攸關2300萬人的健康與食安風險，一通電話就這樣被賣掉了。沒有人知道談了什麼，沒有人知道蔡總統交換了什麼。

蔡壁如痛批，疫苗採購號稱機密，核四弊案也是機密，重大公共議題都不能讓民眾清楚明白，什麼是黑箱？這就叫做黑箱，民進黨所謂「最會溝通的政府」，根本只是虛晃一招，騙選票用的政治語言。

面對行政院已經宣布將採用行政命令，開放福島食品進口，蔡壁如強調，重大事項必須經立法院審查，民進黨的立委是橡皮圖章，但民眾黨不是。