新北今日增3例本土 高屏家族＋1 飲料店＋1 板橋家族＋1。（新北市衛生局提工）

新北市今日新增3例確診個案，1例為高屏新北五姐妹家族的大姊，1例為板橋家族女兒的男友，1例則是汐止可不可飲料店員工，現前都已被匡列居家隔離。

新北市衛生局說，位於新店的案19526是五姊妹家族的大姊，他的兒女昨日已經確診，她已接種三劑疫苗，1／22-1／24與家人返回高雄娘家，與高雄案19431妹妹有接觸，1／29前往台中親友家2／2~2／4與家人及分住高雄、屏東親友到苗栗遊玩，2／4返回新北居住地。Ct值16。

新莊的案19559是名20多歲男性，已接種2劑疫苗，為板橋企業實習生案19346男友，中央公布案19346的病毒基因定序與桃機、西堤、日翊物流感染案相同，案19559在2／8女友確診遭匡列接觸者居家隔離，採檢陰性，2／10居家隔離中二度採檢，PCR陽性、Ct值36.29。

汐止案19525是20餘歲女性，已接種2劑疫苗，飲料店員工，為昨日確診的案19492同事，2／9因同事確診遭匡列居家隔離，晚間在家使用居家快篩劑呈現陽性，2／10採檢PCR陽性、Ct值17，疫調顯示，個案於2／5-2／6出現咳嗽、2／7發燒症狀，個案於1／21-1／23到高雄旅遊，目前匡列接觸者28人、5人居家隔離，均已安排採檢。