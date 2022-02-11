王力宏與李靚蕾去年宣布結束8年婚姻，今(11日)網上傳出有網友查到兩人在美國的官司進度，指出王力宏方面已交了多項證據，但李靚蕾進度落後，恐將面臨坐牢可能。今中午，李靚蕾透過律師發表5點聲明，澄清傳言不實，並透露王力宏惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議，還凍結李靚蕾方面可動用的帳戶，「甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付」。

王力宏與李靚蕾去年底證實離婚後，婚變風波就鬧得沸沸揚揚，上月李靚蕾久違發文出槌，披露王力宏在隔離期滿後未經她同意帶了3男想闖進家門，更曬出王力宏買網軍證據，再度引發外界熱議。後來港媒報導，由於陪同的第三者人選敲不定，王力宏恐仍無法看孩子，但又有一說兩人已經簽了保密協定，就算已經成功見到孩子也不得宣揚。

近日有網友在知乎網站分享查到王力宏在美國離婚官司的進度，先指「李靚蕾方從未提交過任何一份證據，王力宏方已提交了11份證據」，質疑李靚蕾方面可能手上並沒有什麼所謂的鐵證，「就目前進度來看李靚蕾可以說是輿論場上的贏家，法律場上的無作為者」，且王力宏的律師8日提出藐視動議，意指案件中一方發現另一方沒執行法庭命令，或察覺另一方做出損害自己合法權益時可以提出，若法院認可藐視動議，被指責的一方可能會處以民事罰款或刑事的有期徒刑懲罰，最高上限為6個月。

對此，李靚蕾稍早提出5點澄清，先是指王力宏律師所交的法律文件內容均為單方說詞，並無證據，其次，官司有清楚答辯的時間點排程，李靚蕾方面已經準備完成，第三，李靚蕾質疑該發文網友為何能精確查詢到案件編號？由於本案雙方是申請匿名隱藏當事人個資，只有當事人才知道案件編號，接著李靚蕾控訴王力宏惡意違反先前協議，最後指出「王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源」，更不肯支付孩子的扶養費，種種行徑讓李靚蕾徹底心寒，呼籲王力宏不要一錯再錯、妥善面對。

李靚蕾聲明全文如下：

有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實，謹說明如下：

一、紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。

二、由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期（即紐約時間2022年2月11日)提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。

三、再者，本件紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情況下辦識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。

四、我方自從王先生完成自主健康管理後，就不間斷的透過簡訊、電話等各種方式請求王先生依照協議約定的方式前來探視孩子，不要讓大人之間的事情影響到孩子，也表示如有需要，願意友好協商探視的方式。但王先生不願協商、一意孤行，連同我方於1月25日寄給王先生，邀請前來協調探視方案的正式律師函，也遭王先生拒絕。繼之而來的竟是在紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還末經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。考量孩子們自出生以來就以臺灣為家，在此成長與就學，且我方之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，亦應該透過雙方協調，或由臺灣法院進行完整調查，以確保孩子的最佳利益為優先考量。王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮。對此，我方業於1月29日向臺灣臺北地方法院提出相關聲請，也將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交予法院審理，以守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。以守護孩子們，期盼讓孩子持續擁有健康、安全的成長環境。

五、王先生日前雖公開表示，經過左思右想，願意承擔身為父親之重責大任，並在經濟上盡力提供幫助，背地裡卻挾經濟上的絕對優勢地位，持續向親友詆毀李小姐名聲，並透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對李小姐進行攻擊和罔顧孩子最佳利益之行為。尤有甚者，王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件進早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。

李靚蕾

代理人：田欣永律師

民國111年2月11日

李靚蕾聲明回應留言。（圖／李靚蕾提供）