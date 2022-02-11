屏東農產品優質且豐富，屏東農民研究、開發、製作，以乾燥雨來菇製成的天香十三味，榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑2顆星，11日由屏東縣副縣長吳麗雪及雨來菇青農丁采綸共同呈現雨來菇在比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑成果。

比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎，產品的評鑑基於由專業廚師、品酒師和飲料專家組成的評委會對其品嘗，風味品質達到或是超過評委預期的產品，將被授予相應級別的該獎章，獎章分三個等級，三顆星為最高榮譽。該獎項的設立旨在提高消費者對食品飲料類產品風味品質的認知並促進優質美味產品的推廣。近年與荷蘭A.A. Tasty Award、比利時Monde Selection及英國 Great Taste並列世界四大美食獎。

雨來菇農民丁采綸與大家分享一路走來的艱辛，原本是空姐的她，毅然決然入籍屏東，種植雨來菇，希望能推廣如此高營養價值的農產品，皇天不負有心人，終於在比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎中摘下2顆星。副縣長吳麗雪表示，很開心看到屏東有這樣一個農產品獲此獎項，將農業從一級慢慢提升到三級，將新的技術、概念帶進來，提升產值，更能增添青農對屏東農業的信心，進而回到故鄉發展。

丁采綸積極精進栽培技術，曾於2019年入選行政院農業委員會的百大青農，致力推廣雨來菇產業，並挑戰自我，此次研製的天香十三味獲得比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大賞根據五項標準(總體印象、外觀感受、味道口感、香氣、回溯嗅覺)對產品進行視覺、味覺、嗅覺的評鑑，獲得2顆星，整體的好品質與創新，總分達到88.7分。此次獲獎摘星的天香十三味為全素調味料，用途廣泛如拌麵、拌飯、亦可作為沾醬調料及醃漬及鍋底等用途。

除此之外，屏東縣雨來菇農民運用巧思呈現雨來菇多樣味覺風貌，開發雨來菇相關產品如雨來菇黃金泡菜、雨來菇素水餃、雨來菇韓式雜菜粉絲、雨來菇泰式打拋豬肉等。

雨來菇又稱為情人的眼淚，其實並非菇類的一種，而是藻類，學名陸生藍綠藻Nostoc commune是真正的地球原生種。雨來菇含有豐富的營養含量，鈣質約為木耳的46倍，鐵質約為葡萄的48倍。雨來菇每100公克有3.43微克的維生素B12，高於成人建議的一日攝取量2.4微克，更成為素食者養分攝取的聖品之一。

屏東縣政府長期輔導農民共同提升農業技術，生產高品質農產品及加工品，樂見屏東縣農民挑戰自我積極參加各項國際性競賽及評鑑，此次獲獎摘星展現屏東縣農產品優良品質及實力，期許屏東縣各項農產品未來皆精進突破提升。