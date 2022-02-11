歐盟執委周四表示，由於新一輪的新冠肺炎感染、能源價格高漲、持續的供應鏈干擾，讓歐元區今年經濟成長將比先前預期的放緩，而通膨將會更高。

在定期的經濟預測中，執委會指出，歐元區19個會員國的GDP在今年將為成長4.0%，2023年將為成長2.7%。

執委會在去年11月的經濟預測分別為成長今年4.3%和明年2.4%。而國際貨幣基金(IMF)最新的預測為今年的3.9%和明年2.5%。

歐盟經濟專門委員Paolo Gentiloni說，歐洲經濟在這個冬天遇到多重的逆風，包括Omicron病毒迅速傳播、能源價格飆升、供應鏈持續中斷。而這些不利因素會逐漸消退，預計今年春天的經濟成長將再次提速。

執委會也預估今年通膨率將來到3.5%，高於歐洲央行的2.0%目標，並遠高於執委會自己在11月預測的2.2%。

類似於IMF，執委會預估通膨將在明年回落到1.7%，低於歐洲央行目標。所以在歐洲央行可能的加息之前，物價成長會再次放緩。

Gentiloni說，物價壓力到今年夏天可能會持續強勁，而隨著能源價格增長速度減緩，供應瓶頸緩解，預計通膨會緩和。但是不確定性和風險仍很高。

如果更多成本壓力從生產者傳到消費者，且若推升工資增長，通膨則可能會上升。另外，東歐的地緣政治緊張局勢，加劇經濟成長和通膨前景的風險。