因抗疫規範逐漸鬆綁，加上商業活動陸續恢復正常，馬來西亞上季與2021年的GDP(經濟成長率)均由負轉正。

大馬央行11日指出，2021年10月到12月的GDP為3.6%，優於市場預估的3.3%。至於2021年第3季的，則是衰退4.5%。

馬來西亞在2021全年的GDP為3.1%，2020年因受到新冠病毒摧殘，GDP衰退5.6%是自1998年亞洲金融風暴以來，表現最差的一年。大馬央行表示，2021年的GDP尚未恢復至2019年疫前的水準，不過預估景氣復甦可望持續下去，2022全年GDP估落在5.5%到6.5%之間。

馬來西亞央行指出，新冠疫情發展後市不明，因此將來經濟成長的風險還是不低。若為抑制新冠病毒擴張，重新實施嚴格社交禁令，經濟無疑又會被影響。

事實上，因為Omicron高度傳染性，大馬最近幾周疫情又開始加溫。有別於前幾次採取嚴格抗疫手法，導致經濟元氣大傷，因此當地政府已誓言，不會再任意頒布封城政策。

根據最新統計，馬來西亞約3200萬人口中，近8成是完整接種，超過3分之1則已打過加強劑。

元月時，大馬央行將利率持續維持在歷史新低1.75%不變，希望能增添景氣復甦的動力柴火。

關於馬來西亞整體通貨膨脹方面，當地央行預估2022年將表現平穩，並否認有惡性通脹或停滯性通膨的情事發生。不過，全球大宗物資價格走向，以及供應鏈斷鏈問題是否有解，都會影響未來通膨發展。