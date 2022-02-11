日本「花滑王子」羽生結弦在昨天的長曲決賽屈居第4，無緣冬奧3連霸，也未能完美展現苦練的四周半跳(4A跳)，對此他也在賽後受訪提到自己的未來計畫，說可能要再考慮一下，此外他還透露自己真的很不甘心、很想贏，甚至在比賽時忍著腳踝傷勢拚戰，令人心疼。

Yuzuru Hanyu [holding back tears] response to Shizuka Arakawa:

"I performed to the end the whole story (of the program)"

"I did it with the condition of having no feeling/sensation in my right foot."



*all mistakes are my own; my Japanese is not the best https://t.co/AcQbLw52DW — ISU anti (@e_von7) February 10, 2022

羽生結弦過去就曾因腳踝傷勢缺席幾乎一整年的比賽，而在這次北京冬奧他除要完成3連霸，也希望能順利做出人類史上未見的四周半跳，他為此進行了相當多的訓練，他透露昨天賽前的公開練習時，自己頻頻熟悉四周半跳動作，但因落地摔倒影響了腳踝傷勢。

他當時說：「比賽中我在嘗試四周半跳動作的時候，右腳踝幾乎都沒有什麼感覺了，但或許也是因為這樣，所以才能完成這次的嘗試。」不過他的努力獲得肯定，雖然在進行四周半跳後落地摔倒被扣分，但此動作仍被國際滑冰總會(ISU)認證，咬牙苦練並沒有白費。

值得一提的是，昨天賽後訪問他的主持人大有來頭，她正是前日本花式滑冰名將荒川靜香，羽生結弦或許是因與自己人談話，並沒有太大的包袱，於訪談中一度哽咽落淚，而相信荒川靜香對滑冰運動的艱苦肯定能感同身受，她自己也說當時訪問的心情十分激動。

接著羽生結弦說：「老實講，很不甘心，真的。在這三天來我不斷想一個問題，為什麼努力得不到回報？我真的很努力了，也很痛苦。跟勝敗沒關係，但如果大家的心裡面覺得，覺得羽生結弦的表現還不錯，儘管這感受只是一瞬間的，那我今天的努力就有了意義。」