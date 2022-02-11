8吋晶圓代工廠世界先進（5347）11日召開法人說明會，受惠於新增產能開出、接單滿載及順利調漲價格，去年營收及獲利同步創下歷史新高，稀釋每股淨利7.14元，董事會決議擬配發4.5元現金股利，第一季營收將上看132～136億元續創新高。

世界先進董事長方略表示，8吋晶圓代工產能仍供不應求，電源管理IC及車用面板驅動IC接單續增，上半年將維持相當高的產能利用率。由於客戶願意簽訂產能保障長約，世界先進積極進行晶圓三廠及五廠的新產能建置，預估今年資本支出將提升至240億元，較去年增加1.5倍。

世界先進公告去年第四季合併營收季增7.2％達127.38億元，較前年同期成長46.1％，續創季度營收歷史新高；平均毛利率季增1.8個百分點達47.6％，較前年同期提升10.2個百分點；營業利益季增13.2％達45.99億元，與前年同期相較成長104.2％；歸屬母公司稅後淨利季增13.0％達37.16億元，較前年同期成長104.0％，創下季度獲利新高，稀釋每股淨利2.25元。

世界先進公告去年合併營收439.51億元，較前年成長32.7％，平均毛利率年增9.6個百分點達43.6％，營業利益年增90.1％達141.02億元，歸屬母公司稅後淨利118.20億元，與前年相較成長87.4％，稀釋每股淨利7.14元。

世界先進董事會決議每普通股擬配發4.5元現金股利，股息配發率達63％，以11日股價收盤價131.5元計算，現金殖利率達3.4％。