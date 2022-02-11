群創（3481）公佈2021年第四季營運成果，合併營收為799億元，營業淨利為50億元，稅後淨利為60億元，基本每股盈餘為0.56元。

群創2021年全年合併營收總計為3501億元，營業毛利為915億元，營業毛利率26.1％。營業淨利為627億元，稅後淨利為575億元。基本每股盈餘為新台幣5.53元。

群創2021年第四季整體出貨面積759萬平方公尺，較前一季增加3.7％，液晶面板售價為每平方公尺372元美金。中小尺寸營收為157億元，較前一季減少11.3％；中小尺寸合併出貨面積87.9萬平方公尺，較前一季減少3.5％。2021年全年整體出貨面積為2909萬平方公尺，與2020全年整體出貨面積為2857萬平方公尺相比增加1.82％；中小尺寸方面，2021年全年合併出貨量共計3億3100萬片，與2020年出貨量2億9200萬片相比增加13.4％。

2021年第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為35％，手機及商用產品為26％、桌上型螢幕為13％、電視為26％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為38％、20到30吋為15％、30到40吋為4％、40吋以上為23％。

回顧2021年第四季為傳統淡季，加上缺料、零組件長短料問題及全球貨運塞港的不確定性因素下，造成拉貨動能減緩。但受惠商用產品需求強勁，公司持續採動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利，降低景氣波動影響。

展望2022年第一季，群創表示，隨著客戶電視新產品陸續推出將帶動終端需求，電視面板跌勢預期將逐漸收斂。監視器和筆電等IT產品需求仍維持平穩。工業、商用、車載等需求仍相對穩健。公司將維持產品結構的最佳化經營策略。另一方面，公司將針對多元應用領域不斷推升高值化、差異化的產品，保持領先技術與競爭優勢，為股東創造更多價值。