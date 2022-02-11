日前喜迎龍鳳胎的51歲知名導演明金成，疑因心肌梗塞導致心因性休克猝逝，對此，營養師提醒，天氣溫差大最「傷心」，本身有心血管疾病與潛在風險的族群更要特別注意。

營養師李其昀在臉書粉專PO文指出，天氣嚴寒，最需要注意的就是心血管疾病問題，而根據國健署資料顯示，心臟疾病高居國人十大死因的第二名，其中心肌梗塞是心臟病死亡的主因之一。

至於好發心肌梗塞的危險族群包括：先天性因素、家族遺傳病史、中老年人（血管自然老化，容易有粥狀動脈硬化發生）、三高（血壓、血糖、血脂過高）、體重過重、抽菸、壓力大、天氣變化劇烈、突然劇烈運動等。

李其昀特別分享7招「護心」原則：

▍規律性的適當運動

找到適合自己的運動步調，規律性的運動，促進血液流暢，改善心肺功能。此外，須避免劇烈的過度運動。

▍盡量選用植物油

例如橄欖油、葵花油、花生油等植物油，減少動物油脂使用。

▍多攝取富含Omega-3脂肪酸的魚類

鯖魚、秋刀魚、鮭魚、土魠魚等，都是不錯的選擇。

▍減少膽固醇攝取

減少食用內臟類、魚卵、紅肉等。

▍控制精緻糖攝取

盡量避免砂糖、高果糖糖漿等。

▍減少酒精攝取

最後，李其昀提醒，預防心肌梗塞，除了從飲食做起，也要規律運動，這些都是保護心血管的小祕訣，此外也不要忘記定期接受健康檢查，這樣才能掌握身體狀況，做好預防工作。如果身體有胸悶、抽痛等不舒服的現象，記得一定要馬上就診不要拖延！