第22輪公費疫苗已於今天中午截止，本輪提供第3劑預約接種。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，共有133.1萬人完成預約，其中以莫德納預約率最高，共95.03％，其次依序BNT、高端和AZ，本輪將於下周一開打。

第22輪共提供157萬個名額，包括莫德納83.9萬、BNT 58.5萬、高端11.7萬、AZ 2.8萬，預約時程已於今天中午截止，共吸引133.1萬人預約，預約率約8成4。

莊人祥指出，本輪預約率最高的廠牌是莫德納，共79.7萬人，預約率高達95％；其次是BNT，共46.2萬人，預約率78.96％；高端共6萬人預約，預約率84.74％；AZ共1萬人預約，預約率35.57％。

指揮中心統計，昨(10日)疫苗接種共30萬1147劑，目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.18％、第2 劑75.38％、第3劑接種率27.14％。