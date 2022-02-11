去年7月屏東九如鄉一對鴛鴦賊私竊電線失風被發現，慘遭數人拖下車持棒棍毆打，44歲廖姓男子當場被打死，46歲潘姓女子雙手、左腳骨折，屏東地檢署偵結，依傷害致死等罪起訴包括陳姓蝦農在內的6名男子。

檢警調查發現，該對鴛鴦賊平日以偷竊維生，去年趁著清晨跑到九如鄉大坵村一處蝦池準備偷電線時，才剛剪完電線就被民眾發現，2人嚇到連贓物都來不及拿就趕緊駕車逃逸，不過在數人圍捕下隨即被拖下車持棍棒毆打，廖男全身傷痕累累，活活被打死，潘女則逃回車上報警求助。

案發後，因現場拉起封鎖線，陳姓蝦農向前詢問警方何時可以通行，他趕著要去看電線維修狀況，警方見狀後察覺有異，便以關係人身分請他協助調查，經突破心防後，陳姓蝦農坦承有動手打人。

屏檢檢察官表示，案件多名被告為經營養蝦池業者，日前雖曾因共同遭不法之徒竊取電纜線，造成營業重大損失，但亦不應擅自動用私刑以暴力解決糾紛，否則自身亦難逃法律之追訴。