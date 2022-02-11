員警發放台中限量版波波虎小提燈，小朋友拿到小提燈很高興，紛表示放學後與家人一同前往賞燈。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國小開學首日，台中市警察局第四分局啟動「護童專案」，在轄區10所國小門口與學校校長、老師及導護志工媽媽歡迎及守護學童上學安全及維護交通秩序，員警還發放台中限量版波波虎小提燈，小朋友拿到小提燈很高興，紛表示，放學後與家人一同前往賞燈。

警察局第四分局為維護學童安全及維持交通秩序，啟動執行「護童專案」，結合校方老師、導護志工及員警共同守護學童安心上、下學，落實交通疏導管制及即時勸離臨停車輛並加強校園周遭巡邏守望，提高見警率，並宣導汽機車禮讓行人，提升用路人守法觀念，確保學童上下學安全。

開學第一天，警察局第四分局對於起了大早到校上課的孩童，現場發放限量版波波虎小提燈，宣傳「台中虎耶YA」元宵燈會在文心森林公園，適逢今日試營運點燈日，放學後可攜家帶眷先睹為快，小朋友聽了興奮不已。

警第四分局轄區內有10所國小，學童人數達1萬2000人以上，開學日執行「護童專案」，且因應防疫需求，部分學校有調整家長接送的車流動線。

由於開學當日也是中台灣元宵燈會點燈試營運日，第四分局黎明派出所準備許多提燈，現場發放給到校的學童，小朋友拿到限量版提燈直說「早起的孩子有燈提」，開心不已。

黎明派出所所長林澤聰說，文心森林公園2月12日至2月20日為期9天的元宵燈會，民眾可多利用捷運或大眾運輸工具前往，節省找車位的時間。