台股受到美股重挫開低跌逾百點，但收盤跌幅收歛，僅小跌29點。在台股ETF方面，今天7檔台股ETF更逆勢收紅，表現優於大盤。包括：元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大MSCI台灣(006203)、永豐台灣加權(006204)、國泰股利精選30(00701)、中信小資高價30(00894)、兆豐藍籌30(00690)。護國神山台積電(2330)收紅穩盤，以及金融股收高，是台股跌幅收歛以及台股指數ETF收紅的重要關鍵。

以元大中型100(0051)而言，前10大持股中有4檔是金融股，元大MSCI金融(0055)則全部都是金融股，元大MSCI台灣(006203)第一大持股為台積電，前10大持股有3檔金融股，國泰股利精選30(00701)也是以金融股為主。

2022年初當國際市場震盪時，台積電和金融股成為穩盤「救世主」。投資人除了適度配置台積電和金融股外，還有那些可以強化投資組合？

元大投信認為，聯準會釋出鷹派訊息，美股主要指數利空築底震盪，不過5G指標股高通(Qualcomm)財報、展望雙報喜，通訊技術部門各領域如手機、物聯網設備的營收增速強勁，顯示5G成長趨勢依舊強勁。儘管市場短線震盪，但中長線仍將回歸基本面成長，尤其5G為明確科技應用，升息對科技股可謂是短空長多，建議投資人可逢回增持相關ETF，參與5G新科技題材行情。

統計具代表性的5G指數－「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」單月漲跌幅，由於具有長線趨勢保護，即使遭遇利空單月重跌，在往後三個月、六個月後旋即回復，如2019年5月市場因擔憂美中貿易戰恐對全球經濟成長造成影響，導致該指數當月下跌13.5%，創成立以來單月最大跌幅，不過往後3個月即反彈10.4%，6個月後漲幅更達27%，一舉收復失土。

而2020年3月因新冠病毒疫情造成全球恐慌，各國股市重挫，iSTOXX全球未來關鍵科技指數單月下跌12.7%，不久後隨即回復，3個月後漲幅達29%，6個月後漲幅更達43.5%。