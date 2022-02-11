新唐(4919)2021年第四季營運大爆發，單季淨利首度衝破10億元大關，全年淨利大翻5.51倍，每股大賺7.27元，展望2022年，新唐將持續強化營業利潤率，並增加投資、招募人才，針對半導體產業關心的產能部分，新唐強調，目前需求遠大於產能，目前並未看到所謂的產能鬆動狀況。

新唐去年第四季單季營收103.89億元、季增加0.86%、年增加5.2%，單季淨利為10.89億元、季增加69.6%、年翻逾15倍，不僅創下歷史新高，更是首度單季超越10億元大關，單季每股獲利為2.64元。

新唐去年獲利大爆發，全年營收414.56億元，相較2020年成長逾翻倍，全年淨利為29.4億元，相較2020年大翻5.51倍，累計全年每股獲利為7.27元。

新唐表示，去年第四季工控、新能源、IoT、5G基礎建設需求持續強勁，整體市場需求還是遠遠大於供給，產能取得依舊是新唐重點營運項目。此外，對於NTCJ(Nuvoton Technology Corporation Japan)的整合也均按照計畫持續進行，今年也會繼續下去。

車用產品部分，新唐第三代BMIC去年第四季已經量產，目前第四代已經交由客戶驗證中，也一直看到有新客戶在導入中，本季也提供TOF Sensor工程樣品給客戶進行開發。

財務長賴秀芬表示，新唐2021年財務結構持續改善，今年新唐將強化營業利潤率，希望可再增加研發投資，招募研發人才，其中包含日本的研發人才的招募，藉此強化產品競爭力。

產能部分，新唐表示，目前需求大於產能，現在持續和各個晶圓廠爭取協調，目前並未看到所謂的產能鬆動狀況。目前沒有收到晶圓近一波的漲價，但不確定是否會在有，若後續晶圓端還有漲價計畫，則新唐會持續和客戶溝通。

新唐強調，MCU(微控制器)目前看到來自工控、IoT以及新能源帶來很多需求，新唐會根據市場需求、產品價值以及成本來決定MCU價格，適時進行調整。