晶圓代工廠世界(5347)今（11）日召開線上法說，董事長暨總經理方略表示，由於客戶需求持續增加，預期2022年首季營收將季增3.6～6.8％再創新高。鑒於客戶全年訂單需求仍相當強勁，今年將聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置，資本支出估暴增至240億元。

世界先進指出，由於客戶對晶圓代工需求持續增加，公司持續開出新產能，帶動產品組合轉佳，配合平均售價（ASP）持續提升。儘管面臨較高的製造成本挑戰，去年第四季營運持續成長創高，營收、毛利率及營益率表現均略優於財測預期。

展望2022年首季，方略表示，由於客戶需求持續成長，預期在新台幣兌美元匯率27.6元假設下，首季營收將介於132～136億元，約季增3.7～6.8％、連9季改寫新高，毛利率介於47～49％、較去年第四季持平略升，營益率則介於35.5～37.5％。

方略指出，世界先進去年資本支出95.6億元，高於先前預估的85～90億元，主要為滿足客戶強勁需求，將部份機器設備提前到貨。今年除了廠房設備等例行維修支出、完成晶圓三廠2.4萬片擴產外，亦已展開晶圓五廠的修建工程，目標2023年上半年月產能達2萬片。

在此擴產計畫下，方略預估世界先進今年資本支出約達240億元。其中75％用於訂購及翻修晶圓五廠晶圓廠務設施及產能建置相關費用，20％用於晶圓三廠擴產，剩餘5％用於各廠區年度例行維修費用。

方略表示，首季月產能將因歲修及工作天數較少而季減2％、至約24.7萬片8吋約當晶圓。但客戶需求維持強勁，在訂單能見度未見變化下，預期今年上半年均能維持高稼動率、下半年亦預期可維持相對高水準，全年產能將增加9％、至約為314.8萬片8吋約當晶圓。