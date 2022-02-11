半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2022年1月合併營收達4.89億元，雖適逢農曆新年影響工作天數減少，惟受惠兩岸地區半導體產業主要客戶於建廠、擴充產能需求依舊保持火熱，推進今年首月合併營收較去年同期大幅增加117％。

朋億表示，受惠於半導體、記憶體、光電等產業客戶針對旗下高科技製程設備的拉貨及施作工程服務進度保持穩健，尤其全球晶片產能持續供不應求，催動主要客戶加快擴產及建廠的腳步，由於朋億手握高潔淨度化學品供應與分裝系統設備關鍵的研發技術及量產能力，有效滿足高科技產業高精密、高品質等要求，憑藉多年累積良好施作實績與客戶口碑，積極深化兩岸地區業務接單表現，助力朋億整體訂單良好能見度，係推升今年1月整體營收遞出年增117％的主要原因。

根據美國半導體產業協會(SIA)最新報告，近年中美貿易戰持續延燒，中國政府積極透過政府補貼、採購優惠與其他相關政策，針對半導體、高科技技術產業加大扶植自製生產力道，預估中國半導體產業後勢發展保持強勁態勢，未來三年將以每年年複合成長率30％之成長力道，推升中國半導體產值至1160億美元，占全球市場比重將躍升至17.4％，有助於創造朋億未來良好業務環境，由於朋億耕耘中國大陸地區半導體、面板、綠能光電等高科技領域已長達17年，仍持續深化研發技術，從廠務系統延伸至製程系統應用之高潔淨度化學品供應與分裝系統設備。