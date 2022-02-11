新北市衛生局公布確診者足跡。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局公布確診者足跡。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局公布確診者足跡。（新北市衛生局提供）

新北市今新增3例居隔中採檢陽性個案，1例為南部家庭群聚相關接觸者（案19526）、1例為之前板橋一家四口確診小女兒的男友（案19559）、1例為昨確診的汐止飲料店同事（案19525），皆為匡列居家隔離期間採檢陽性，新北市衛生局今公布3人足跡。

可不可飲料店員（案19525）在1日至6日曾去過可不可熟成紅茶汐止中興店、7-11汐止汐旺門市、北村豆腐家汐止遠雄店；案19559於7日曾至7-11新莊後港門市、7-11新莊時安門市。

案19526於6日至9日曾至全聯北新門市、摩斯漢堡北新店、家樂福新店店、全家新店統寶店、7-11新店統客門市等9處。

衛生局另公布樹林嘉聯益電子廠昨確診的14名員工，其中案195495至19506，1月31日至2月9日曾至家樂福樹林店、達美樂樹林店、保安市場、麥當勞樹林中山店、全聯板橋溪城店、錢督涮涮鍋板橋大觀店等19處。其中1例為桃園協力廠商案19494於5、6日曾至麥味登樹林三福店。