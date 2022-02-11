台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic以千萬首華語、西洋、日韓曲目陪伴民眾歡慶虎年，今年再度直播《2022超級巨星紅白藝能大賞》，帶動MyMusic除夕當日最高同時在線收看人數較去年成長45%，APP下載量也飆升154%。

新年MyMusic再祭會員福利，宣布釋出第二波張惠妹《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》抽票活動，帶領喜愛妹神的鐵粉一起前進小巨蛋VIP包廂尊榮沙發區，讓歌迷在能俯瞰演唱會的絕佳視角，以最高規格欣賞天后的動人演唱。

除此，MyMusic也訂製獨家好禮，會員於2月25日起點聽天后金曲歌單，即有機會獲得演唱會專屬紀念贈品。

即日起至3月14日，MyMusic的會員黑鑽VIP只要收到MyMusic發送的專屬邀請簡訊，前往網站報名並點聽活動歌單，點聽最多歌曲的前14位黑鑽VIP，即可獲得每人2張小巨蛋VIP包廂門票與演唱會獨家紀念贈品，活動開跑首日就有破千位黑鑽VIP踴躍報名，可見妹神的魅力無人能擋。

此外，會員到MyMusic活動頁報名並點聽活動歌單任1首歌，也有1位幸運得主可獲得2張搖滾區門票。

今年1月、2月在momo購物網消費滿額5000元的民眾，除了可享MyMusic 30天免費聽，還有機會到演唱會現場一飽耳福，將抽出2位幸運名額，分別送出2張搖滾區門票。

受到疫情影響，民眾過年減少出入公共場所，MyMusic觀察親朋好友春節到KTV歡唱的習慣也轉變為宅家防疫K歌，特別編製的《KTV熱唱必備 國語K歌排行超精選》在春節期間成為最多人點聽的歌單，相比平日點聽人數成長22%，從初一到初五平均每人每天聆聽歡唱超過1小時。

而集結張惠妹、周杰倫、梁靜茹、S.H.E、蕭亞軒、孫燕姿、陳奕迅等天王天后的金曲歌單《20年了還在聽?2002華語經典回顧》則為點聽排行第二名。特別的是，舒心療癒歌單在過年期間擠進熱門歌單前三名，可見放假宅在家時間增長，民眾都需要聆聽陪伴類型的背景音樂放鬆心情。

今年MyMusic春節期間最受歡迎的兩首曲目皆由電影主題曲拿下，韋禮安演唱的賣座國片《月老》主題曲《如果可以》奪得點聽榜冠軍。由周興哲演唱的《想知道你在想什麼》為台灣Dcard論壇真實愛情故事改編作品《我吃了那男孩一整年的早餐》主題曲，過年前發布後隨即衝上排行榜亞軍，連假收假至今更直接奪下「綜合新單曲」 與「華語單曲」雙榜冠軍。