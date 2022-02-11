高雄家庭群聚燒到砂石場+12 陳時中：這案要特別注意

高雄市11日新增13名確診個案，其中大樹區家族傳播鏈一口氣新增12人；10歲男童確定遭染疫大表哥帶回的高雄港病毒株感染，整個家族共20人確診。至於另一串南北移動的5姊妹家族傳播鏈，家住高雄的五妹今也確診，感染源待查。

過年期間2月2日至4日，高雄5姊妹家族包括大姊一家4口、三姊一家5口，以及爸媽、五妹共10人相約赴苗栗旅遊，5日大姊一家先行返回新北，其餘人回到高雄娘家，與四姊一家4口會合，共12人聚餐。

大姊的子女、三姊及其子女、四姊等人日前已確診，今再增大姊還有全程參與的五妹，家族染疫總數來到8人。

至於大樹區家族傳播鏈一案，10歲確診男童（案19530）經基因定序，確認與高雄港相符。高雄市長陳其邁指出，案19530的大表哥（案19380）女友的弟弟（已確診）住防疫旅館時，疑似和隔壁房的高雄港相關隔離者接觸，把病毒帶回家，再傳染給家人，導致擴散。