南韓新冠肺炎疫情升溫，演藝圈紛紛傳出確診案例，如今《Running Man》成員哈哈檢測結果由陰性轉為陽性，成為該節目第4位染疫的藝人。

《Running Man》成員接連傳出染疫，根據韓媒報導，哈哈今(11日)確診新冠肺炎，相關人士透露他居家檢測時結果是陰性，原以為沒有事，沒想到親自去檢驗所進行PCR檢測後，結果居然由陰性轉為陽性，這也是《Running Man》成員2天內傳出第4人染疫。

最先傳出染疫的金鍾國，一開始出現輕微感冒症狀，在家使用快篩檢測後呈現陽性，進行PCR檢測確診新冠肺炎，已接種2劑疫苗的他，仍舊遭突破性感染，目前全面取消行程，進行自我隔離，隨後梁世燦因為與確診者密切接觸，透過經紀公司宣布確診，如今已被居家隔離，而他是在PCR第二次檢測後出現「陰轉陽」的結果。

第三位染疫的池錫辰，完成兩劑疫苗接種仍遭突破性感染，原本進行2次自我檢測都呈陰性反應，直到第三次檢查才發現是陽性，經紀公司表示他除了頭痛之外，無特別明顯症狀，目前依照政策自我隔離，其他《Running Man》成員劉在錫、宋智孝、全昭旻目前檢測結果還是陰性，至於節目由於北京冬奧暫停播出，暫時不會受到影響，將等到確診者康復後再重新錄製。

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