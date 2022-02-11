台北捷運淡水線劍潭站即日起至20日，每天晚間6時至10時，每小時以紅、綠、藍、紫4種顏色輪流變換，照耀台北夜空。（台北市捷運公司提供／張立勳台北傳真）

2022台北燈節將在11日登場，台北捷運淡水線劍潭站即日起至20日，每天晚間6時至10時，每小時以紅、綠、藍、紫4種顏色輪流變換，照耀台北夜空。

劍潭站因跨越道路，車站使用無梁柱設計，整面月台屋頂無承重柱，以少量的細柱防止屋頂受風搖晃和連通電氣線路，融合現代極簡主義，加上傳統龍舟設計，完工後即成重要地標，更是北捷造型最為獨特車站，曾獲得國內建築獎殊榮、國際媒體肯定全球10大最酷車站之一的劍潭站，獨特設計宛如一條巨龍盤踞青天。

北捷公司指出，台北燈節今天在士林區盛大登場，甫完成夜間照明改善的劍潭站，首次以高照度LED燈具、閃耀節慶喜氣色彩的燈光共襄盛舉。

北捷表示，即日起至20日每天晚間6時至10時，以熱情紅、青草綠、星空藍、魔幻紫，4色燈光輪流變換，與台北燈節互相輝映、營造熱鬧年節氣氛，10日晚間試點燈，吸引許多通勤旅客目光及讚嘆。

北捷說，劍潭站照明工程，對於工作人員極具挑戰性，上、下車站屋頂除要克服心理壓力，更要以爬行方式，才能到達具有斜度的屋頂及其中央施作，燈具重量約12公斤，又極易破碎，搬運跟上架都要非常小心謹慎；此外，燈具固定後，為達到最佳效果，更是反覆調整燈具角度，次數多到無法計算。