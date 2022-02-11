央視公開的中國電磁炮發射現場。（央視）

軍事研究人員說，就在美國歷經數十年研究，決定放棄電磁軌道砲，專心研製高超音速武器後，中國正以空前規格加強測試。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，電磁砲是動能武器，能靠電磁力投出發射體，以音速7倍的速度，打擊超過200公里外的目標，射程為大砲一般射程的10倍以上。不過，這技術面臨了一項重大挑戰，那就是迅速移動的發射體和高壓電流可能導致砲管內壁或軌道無法修復的磨損，縮短砲管的壽命和準確度。

而陝西省華陰市的中國華陰兵器試驗中心研究員汪笑鶴說，中國科學家和工程師近年想出了一些可能的解決方案。不過，負責為中國部署新武器發鑑定書的中心要求，這些電磁砲還要通過進一步測試，以證明它們在未來戰爭中的潛在價值。

US holding fire on rail gun development but China takes aim with planned tests https://t.co/MF26uUUx33 — South China Morning Post (@SCMPNews) February 10, 2022

王曉河與研究團隊1月在《兵器材料科學與工程》發表的論文中說，為了揭露和解決相關問題，需要以最高的能量，不斷大量射擊。而這些測試的規模和強度，遠遠超過以往的類似測試。