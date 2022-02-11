新科百元股富采（3714）公布元月營收，在傳統淡季之下，富采元月營收回落至最近9個月新低，達30.52億元，月減8.45％，然而在mini LED擴產效應之下，較去年同期成長31.86％。

富采表示，利晶江蘇自111年1月起非公司合併個體，若各期不含利晶，1月與前期營收月減1.1％，年增34.6％。

富采受大盤指數下跌影響，今小跌收市，終場驚險守住百元價位。