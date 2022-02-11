富采元月營收年增逾三成 仍創9個月低點 15:202022/02/11 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新科百元股富采（3714）公布元月營收，在傳統淡季之下，富采元月營收回落至最近9個月新低，達30.52億元，月減8.45％，然而在mini LED擴產效應之下，較去年同期成長31.86％。 富采表示，利晶江蘇自111年1月起非公司合併個體，若各期不含利晶，1月與前期營收月減1.1％，年增34.6％。 富采受大盤指數下跌影響，今小跌收市，終場驚險守住百元價位。 華新科元月營收月增、年減 近四個月高點 《鋼鐵股》沛波元月營收年增4成 後市樂觀 #富采 #元月營收 #利晶 #之下 #增逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界先進 元月營收開紅盤 04:102022/02/10 證券．權證 自行車族群元月營收均呈雙位數成長 20:532022/02/10 財經 上季度淨利暴增逾一倍 中芯國際：全球晶片短缺帶來難得機遇 20:172022/02/10 兩岸 台橡1月營收創9年同期新高 04:102022/02/10 證券．權證 台積元月營收創高 04:102022/02/11 財經要聞 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 日電貿元月營收寫歷史次高紀錄 15:402022/02/10 財經 世界先進元月營收41.79億元 同期新高 17:392022/02/09 財經 被動元件廠 元月營收兩樣情 04:102022/02/11 證券．權證 威剛元月營收33.21億元優於預期 14:592022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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