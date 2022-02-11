國內廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）受惠房市熱絡，整廚廚房出貨量大幅增長，帶動今年1月合併營收高達8.5億元，年增8.6％，創下同期歷年新高！

台灣櫻花表示，受惠房市買氣熱絡，整廚廚房1月業績大幅成長60%，其中建案出貨較同期激增92%；而櫻花生活館在升級四代店計劃的效益下亦成長33%。

在淨水產品部分，1月份整機及濾心銷售仍維持高成長，業績較去年同期成長32％；廚衛電部分，1月份受部分熱銷機型缺貨影響，銷量略為下滑，但因去年4-5月售價調漲的因素，營收仍有1.4％的小幅成長。

法人表示，近幾年住宅建照戶數連年創新高，建商也看好房市發展積極獵地，加上小宅趨勢明顯，預期未來2-3年新成屋戶數仍將持續增長，加上疫情影響下居家開伙比例增加，廚衛電及整體廚房的新購及換購市場，預期都將穩定成長。

此外，廚帶水標配淨水器安裝趨勢，加上櫻花近幾年推出的淨水產品市場反應熱絡，全台通路佈局廣達300個據點，預期淨水產品業績仍將持續維持高成長。

法人表示，今年房市買氣仍持續看好，加上去年櫻花各項廚衛電產品陸續調漲售價，適時反映成本，預估櫻花2022年營收可望續成長5-8％，營運更上層樓可期。