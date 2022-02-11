遊戲廠商鈊象（3293）公告1月自結損益，單月營業淨利4.5億元，稅前淨利4.71億元，年增14.6％、月增8.5％，稅前EPS為6.67元，優於去年同期的5.81元表現，也優於2021年12月單月稅前EPS 6.17元。

鈊象1月營收9.59億元，年增14.07％、月增7.68％，網路遊戲與商用遊戲機營收占比分別為94％、6％。第一季迎接遊戲產業傳統旺季，除了2月份有農曆新年帶動旗下遊戲熱度增加以外，也為旗下遊戲《明星3缺1》邀請藝人蕭敬騰作為全新代言人，有望藉由代言人知名度為遊戲帶來新的消費動能。

鈊象2021年每股稅前盈餘為80.79元，刷新歷史紀錄。展望2022年，除了旗下6大網路遊戲平台營運穩定成長，去年12月上線的《唯舞獨尊》持續營運，另外美國授權業務穩定營運，今年將再推出第二個授權平台，有望為2022年營運帶來新動能。