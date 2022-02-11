疫情改變消費者生活型態，不僅居家辦公、學習網速要快，更希望在家中每位成員、在任何角落都能同時進行線上課程、追劇及線上遊戲等，TP-Link就推出了全新AX5400雙頻Wi-Fi 6路由器Archer AX72，主打全新6根天線設計，以更進一步提升覆蓋率，可同時支援100多個設備連線，讓家中每人都能盡情享受流暢網絡。

TP-Link Archer AX72 Wi-Fi 6 路由器，定價3999元，即日起於線上蝦皮商城、PChome、MOMO、Yahoo開賣 ; 線下通路則有燦坤、良興等通路可選擇，享3年保固，1年換新服務。（TP-Link提供）

TP-Link全新AX5400雙頻Wi-Fi 6路由器Archer AX72，擁有最新Wi-Fi 6傳輸功能，支援5400 Mbps Wi-Fi，Wi-Fi 5G頻段支援4串流160MHz，速度高達4.8Gbps，即使同一時間於臥室觀看8K高畫質串流影片、或在客廳連線玩VR遊戲都不會出現延遲問題，其全新6根天線設計可提升覆蓋率，最多能讓100多台設備同時連網，機身還配置了一個USB 3.0連接埠，可輕鬆建立雲端共享資料，另更支援 HomeShield 家庭照護，為TP-Link獨家進階型防護技術，可保護所有已連接的設備端免於受DDoS攻擊、惡意網站和連接埠入侵的干擾。