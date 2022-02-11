綜合《法新社》等外電報導，雖然谷愛凌與朱易都是在美國出生長大，最後代表中國大陸參加2022年冬季奧運賽事；但谷因金牌加持而被捧上天，朱卻因2次嚴重失誤而遭網路霸凌。《法新社》認為，此一現象凸顯出大陸對於歸化運動員的雙重標準。

報導指出，谷與朱同樣是在美國出生與長大的體育選手，但兩人在北京冬季奧運中的不同命運，凸顯大陸對歸化運動員愛恨情感的微妙界線。隨著谷在大陸球迷中激起狂熱與崇拜；相較之下，2次失利的朱易則在賽後遭到網路上大量酸民湧入謾罵。

18歲的谷愛凌8日在自由滑雪的大跳台項目順利摘金，奠定其在大陸網民心中的地位。社群媒體上討論著，「第一次參加冬奧就能拿到金牌……她實在太棒了！」；「替你高興」，「迫不急待看到妳更精彩的表演」。

相較之下，19歲的朱易因2次跌倒，幾乎讓中國大陸無法擠入決賽。儘管朱易懊惱而淚流滿面，但卻沒有贏得大陸社群媒體的原諒，大批鄉民猛烈抨擊她的過失。

在微博上，#ZhuYiFellOver的標籤更高達2.3億次，類似「我不知道為什麼這樣的人可以代表中國」的評論，更是比比皆是。由於砲火過於猛烈，不得不讓北京出手審查部份貼文。

順利摘金的谷愛凌，成為大陸社群媒體力捧的明星。(圖/美聯社)

※鬆動的標準

近年來，中國大陸大量招募在國外出生的球員，以強化國家隊的陣容。這種情況在足球與冰球特別常見。儘管北京不是唯一這樣做的國家；但其禁止雙重國籍。

然而，在習近平治下，這樣的標準似乎模糊化。倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）指出，「如果能為祖國做出貢獻，北京願意非常優渥的獎賞這樣的人」。

谷出生於加州，父親是美國人、母親為中國人，兩老目前仍住在美國。儘管國外記者頻頻追問，但谷始終不願說明自己的國籍狀態。相較之下，朱則在加入大陸代表隊的同時，放棄美國公民的身分。

相較於對谷的崇拜，朱從普通話到家庭背景都被放大檢視。部分社群媒體在沒有任何證據下，便暗示她能參加奧運全都與她父親有關。朱的父親是1名人工智慧專家。

報導指出，兩人的美國脈絡，讓她們在表達身分認同時要格外小心。特別是，美中之間正處於近十多年來的最低點；華府更是對北京舉辦冬季奧運，以人權為由加以杯葛。

對此，谷愛凌表示想用運動聯繫兩國人民。據她自陳，「我在美國時是美國人，在中國時是……中國人」。然而，報導認為，兩邊輿論勢必讓過去明顯的楚河漢界難以繼續維持。