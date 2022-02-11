索馬利蘭部長級官員訪團今天下午將拜會海巡署長周美伍，針對雙方在海巡領域的合作交流研究磋商。索馬利蘭財政部長希瑞（Saad Ali Shire）指出，索馬利蘭有責任維護周遭水道的安全，也全力請求國際社會協助索國一起確保水道安全。

希瑞說，索馬利蘭位居重要地理位置，地處紅海與亞丁灣通道咽喉，周遭水道繁忙，世界上三分之一貨品會經過這裡。他強調，大家都看到這一帶海盜活動是真實在上演，「索馬利蘭有責任維護周遭水道的安全，我們也全力請求國際社會的協助，一起確保水道安全。」

希瑞表示，索馬利蘭跟台灣有許多共通點，有共同理念價值與共同利益，雙方的關係是互惠的，全世界其他國家社群也能從我們的關係中獲益，索馬利蘭與台灣的關係應該獲得全世界的支持。

索馬利蘭外交部長瑞格薩和指出，索馬利蘭和台灣針對海巡合作進行規劃，我們希望能強化索馬利蘭海巡能量，希望能有更多的訓練與設備，這樣做對區域是有益處的，確保不受海盜、非法漁業、非法傾倒垃圾的干擾。

瑞格薩說，希望台灣和美國提供給索馬利蘭海巡合作領域所需的支援。為了確保海岸線的安全，我們需要更多巡邏船與直昇機，以便進行更多救援工作。