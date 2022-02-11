台中市府勞工局為鼓勵更多弱勢勞工求職及就業，修訂《弱勢勞工就業協助作業要點》，放寬就業獎勵補助資格，獎勵金額更加倍發給。台中市弱勢失業勞工至勞工局就業服務窗口辦理求職登記，經評估符合資格並推介就業，工作3個月最高可領1萬2000元就業獎勵金。

勞工局長張大春表示，《弱勢勞工就業協助作業要點》修訂後，提高弱勢勞工就業獎勵金額度，符合資格的弱勢失業勞工，只要經勞工局就業服務窗口評估及推介就業，從事部分或全時工作，就業滿一個月可領1500元或3千元獎勵金，滿三個月則可再領4500元或9千元獎勵金，激勵更多弱勢勞工找到工作及穩定就業。

以40歲「阿琴」為例，喪偶多年，靠擔任工廠作業員收入養育子女，未料家中長輩突然罹病，便辭去工作專心照顧，經濟壓力沉重，透過勞工局就業服務窗口協助，但阿琴受限需照顧家庭，多次推介皆未獲雇主青睞。

勞工局就業服務員運用弱勢勞工就業協助生活補助，再配合雇用獎助措施，終於讓阿琴順利找到工作。

台中市就業服務處說，該修訂放寬補助條件，考量部分弱勢勞工就業型態，將從事部分工時工作者也納入補助範圍，嘉惠更多弱勢勞工，協助市民朋友就業成功。