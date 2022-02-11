兒童染疫症狀和成人不同 羅一鈞點「1症狀」最明顯

本土疫情自今年1月以來升溫，不少家長擔心，萬一孩子被感染，症狀是否和成人一樣？中央流行疫情指揮中心公布最新統計，目前國內12歲以下本土個案共82人，逾6成都有發燒情形；相較之下，青少年和成年人僅2成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土個案以20到49歲最多，而0到9歲個案也有持續增加；整體來說42％為無症狀、57％為輕症，中重度以上個案仍維持1例；症狀分布上，以喉嚨相關及咳嗽各佔5成，不分上下，這是此波Omicron感染中常見的症狀，其次是流鼻水和發燒。

進一步分析12歲以下兒童，目前共有82例本土個案，無症狀比例佔34％、輕症佔66％，無中重度以上個案；相較之下，青少年及成人共590例，無症狀比例43％比兒童略高，輕症比例56％。

症狀方面，12歲以下兒童共有54例有症狀，其中34人皆有發燒情形，佔63％；相較之下，青少年及成人發燒比例僅2成。

羅一鈞指出，兒童也有咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨症狀，比例都比成人低，可能因為小朋友不會主動描述症狀，大人不易觀察，因此在疫調上會有一些落差。