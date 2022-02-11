全球最大的鏈條供應商-桂盟（5306）集團，受惠高階自行車市況佳、歐美補修需求持續暢旺，以及非自行車鏈事業部銷售同步增長下，推升1月合併營收達7.12億元，年增10.81％，創下歷史第三高。

2022年新春，桂盟就繳出亮眼成績單，尤其是自行車補修市場營收佔比超過20％，第一季度通常是歐美補修市場的旺季；此外，來自高階自行車OEM市場營收成長超過5%，補修市場與高階自行車OEM的營收貢獻提升，將會是推動桂盟獲利上升的雙引擎。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶，2021年受到近期缺船、缺櫃的影響也較小，而歐美補修市場需求也維持高檔，推升桂盟自行車鏈2021年銷售年增29%；桂盟的非自行車業務營收年增率也達到17%，顯示桂盟的各事業營運，在疫情後回歸正常，仍是同步驅動桂盟成長。

桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，桂盟也陸續在2021年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

展望2022年，桂盟表示，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡。部分自行車業者的高階車款訂單能見度至少已看到2022年下半年，也預期自行車產業至少旺到2023年，再加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。