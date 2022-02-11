資誠（PwC Taiwan）11日發布《未來已來 生醫產業新樣貌》報告指出，未來醫療支出結構重心，將從疾病治療延伸至預防保健。傳統醫院和醫藥品成長逐漸緩和，而精準預防、診斷與檢測、精準治療、精準照護及數位健康將獲得大幅成長。

2020～2021年新冠疫情使非防疫相關製藥、醫材與醫院業績遭受影響，而另一方面，數位科技與遠距醫療成為各大企業與機構爭相布局的領域。不斷更迭的外部環境加速未來醫療的到來，生醫產業各參與者皆在嶄新的醫療生態體系中尋找利基定位與競爭優勢。

資誠報告指出，未來重塑醫療產業有三大助力，包括創新科技突破、強韌靈活與高效的醫療體系、全人精準健康等。

以創新科技突破而言，人工智慧與量子運算技術、健康大數據分析、數位與遠距醫療、3D＆4D列印醫療科技、虛擬擴增實境與腦機介面醫療應用等，創新技術逐漸成熟，打造以數據為導向的醫療服務模式。

而強韌靈活與高效的醫療體系，依公共衛生與群體健康管理、重視預防效益指標的醫療給付、醫護工作數位與智慧化、接軌前瞻技術的法規設計、提前部署危機管理等，嶄新營運模式和給付制度幫助生醫產業在不確定的疫情之中維持強韌性。

至於全人精準健康方面，未來以患者為中心的藥物開發、基因細胞與核酸藥物普及、基因檢測結合環境數據分析、直售消費者的商業模式、科技業與ICT跨界結盟商業模式等，幫助解決未滿足醫療需求，帶來即時、便利與可負擔的醫療服務。

資誠生醫產業負責人林玉寬指出，全球經濟尚未自疫情引起的波瀾中恢復穩定，新型變種病毒Omicron再度將生醫產業推向浪尖。疫情之下，數位App、行動裝置、智慧居家系統讓生醫產業更加去中心化，並走出醫院科室。資誠觀察全球各地民間、產業與政府面對醫療體系的重大變革，聚焦政策法規、公私協力、活絡資金與數位科技四大面向，建立競爭力並掌握成長契機。公私協力機制促進民間創新能量、企業管理決策機制與政府充沛資源緊密整合，匯集成員間知識與經驗以改善重大健康議題。以美國國衛院（NIH）、FDA與3D列印業者共組公私協力聯盟「Covid 3D TRUST」為例，利用3D列印製作防疫設備、個人化呼吸器，以因應醫材供應鏈缺口。

林玉寬表示，面對外部環境的不確定性，生醫產業應重視環境、社會及治理（ESG）議題。全球大廠正逐漸響應零碳排，進而帶動生醫供應鏈擴大投入綠色能源。美國大廠如Johnson & Johnson宣布將在2025年達到集團完全使用綠電，而禮來（Eli Lilly）及艾柏維（AbbVie）則宣布在2030年達到集團完全使用綠電目標。

依行政院2021年5月核定「六大核心戰略產業推動方案」，在台灣精準健康產業方面，將建構基因及健保巨量資料庫，以及開發精準預防、診斷與治療產品，拓展國際商機。並在綠能及再生能源產業方面，將建構再生能源產業專區及研發基地、健全綠電參與制度。期待生醫產業與綠能建設的發展目標相輔相成，成立國際競爭力團隊，帶動產業發展並切入全球綠色供應鏈。

林玉寬指出，未來醫療將與今日的醫療體系有很大的不同。生醫業者、醫療機構、保險業者、主管機關、零售與科技業者都將一同參與這項變革，邁向以使用者為中心的未來醫療願景。