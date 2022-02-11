台61線西濱快速道路苗栗縣通霄段建置的區間測速照相，因受彰化段區間照相未經檢測出現嚴重誤差影響，一度於2020年5月喊停，經過交通部律定須經由中央標檢局統一鑑測後，通霄段的區間測速設備已經通過標準檢驗及資安檢測，將從今年2月16日恢復執法。

台61線西濱快速道路通霄段區間測速，是由公路總局負責建置，並交由苗栗縣警察局管理使用，區間測速距離南北雙向各為8公里及7公里，2019年12月，先行啟用北上車道，2020年元月啟用南下車道，啟用至4月底，就因受到西濱快速道路彰化段的區間測速設備未經檢測，出現嚴重誤差所影響，宣布暫停運作。

同時間，有人爆料國內使用的區間測速照相系統，係大陸製造，有遭對岸竊取相關車輛個資疑慮，引起執政黨忌諱，因而由交通部律定所有新設區間測速照相設備都須經過中央標準局統一檢測，尤其是資安部分更是列入必測要件之一。

由於同時間內，申請區間測速設施檢測的單位過多，造成中央標準局人員設備無法負荷，以致檢測工作嚴重拖遲，台61線通霄段南北雙向區間測速設備，一直到月前才通過中央標準檢驗局的區間平均速率裝置檢定、物聯網資安驗證制度認證，以及第3方資安實驗室檢定後，將在本月16日上午8時起恢復執法。

警方提醒，台61線通霄段區間測速路段時速限制為90公里，請用路人遵守行車速率，由於台61線是除了國道1、3號以外的重要南北車輛往返替代道路，不僅車流量大，且大貨車、砂石車等大型車輛甚多，不少用路人因超速及未保持安全距離，造成嚴重交通事故，呼籲用路人共同維護交通安全與順暢。