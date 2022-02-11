中職會長蔡其昌10日在新春團拜中指出，3月初於日本舉行的台日棒球交流賽可能傾向延期方向進行，秘書長楊清瓏表示，目前與日方持續保持聯繫，下周雙方將會同步宣布賽事是否如期開打，若確定開打日期後就會公布教練團及球員名單。

台日交流賽原訂3月5、6日在日本東京巨蛋舉行，由中職聯隊出戰日本武士隊，中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍，但有部分球員擔心出國比賽染疫，或返台後須隔離恐影響到開季調整腳步，而決定不參賽。

昨天中職舉行新春團拜，蔡其昌也被問到關於台日交流賽的準備狀況，他表示，由於日本疫情再度升溫，也讓賽事再度充滿變數，目前與日方傾向朝延賽的方向進行，但仍會視客觀情勢去做調整，台日雙方都持續溝通中。

今天日職會長齊藤惇視察春訓時接受日媒《日刊體育》訪問時，對於台灣媒體報導交流賽可能延期一次，他回應：對於台灣媒體報導這件事是第一次聽說。

聯盟表示，目前都還是與日本持續保持聯繫，秘書長楊清瓏說，下周會與日方同步宣布賽事是否如期開打，若是決定開打之後就會公布教練團及球員名單。