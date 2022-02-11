有些人擅長隱藏自己的真實想法，從他們的外表完全看不出他們在想什麼，不過也有些人所有情緒都寫在臉上，運勢命理網站「旺好運」分析，牡羊座、水瓶座、巨蟹座的喜怒哀樂很容易從外表看出來，尤其第一名的巨蟹座心情不好的時候非常明顯，看起來非常可憐，其實這就是他們討拍的訊號。

▍第三名：牡羊座

牡羊座性格直來直往，從來不會耍心機，相處起來就是個大孩子，他們所有的情緒都表露無遺，這就是他們天生的人設，因為他們勇於表達與發言，因此很容易讓人了解到他們的內心想法。牡羊座非常直腸子，想到什麼就說什麼，每當有情緒，來得快去得也快，不會記仇，非常真性情。

▍第二名：水瓶座

水瓶座的情商是非常高的，不過卻聰明反被聰明誤，他們認為沒人看的出來他們的情緒，但其實他們真的很不會隱藏，太過刻意不想被發現，反而讓自己看起來特別彆扭，旁人馬上就會發現他們的不對勁，想藏也藏不住。水瓶座總是活在自己的世界裡，他們認為自己很會演，沒有人會發現他的破綻，其實周遭的人從他的神情就知道他現在情緒如何。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座雖然行事都很低調，又很在乎別人的感受，常常會看別人臉色做事，不過他們的喜怒哀樂總是直接表現出來，因此很容易令人察覺，當他們感到憤怒或悲傷時會更加明顯，周遭的人時常需要安撫他們的情緒。巨蟹座平時待人很溫柔體貼，在他們脆弱的時候也希望有人能提供溫暖的懷抱，所以會看起來特別可憐，旁人總能立刻察覺到他們的低落情緒。