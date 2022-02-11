民進黨新北市黨部昨通過新北市議員提名席次建議案，預計提名37人，其中第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）在蘇系、英系運作下提名2席，並有1席婦女保障名額給英系的黃琳，引發爭議；正國會的張銘祐今至新北市黨部遞交陳情書，要求落實黨內民主，反對因人設事、要求公平初選。民進黨新北市黨部執行長林忠勳表示，尊重參選人意見，會將陳情書轉交給黨中央。

張銘祐聲明表示，民進黨不是少數人的政黨，而是屬於台灣人民的本土政黨，有責任守護台灣與民主，唯有透過公平的初選，才能推出最強的候選人，進而在大選時實現議會過半的大目標。

張銘祐說，2020的立委選舉，他在選前不到120天的不利因素下，接受民進黨的徵召競選，獲得7萬3000多票落敗，但創下民進黨歷屆在該選區的最高得票，他雖敗選，也謹記總統蔡英文的鼓勵及對支持者承諾，選擇繼續深耕在地，盼能為民進黨在大新店區再度拿回第2席的議員。

張銘祐指出，第9選區過去20年以來，沒有任何女性候選人是靠婦女保障而當選，國民黨在2018的選舉就當選2席女議員，都不是因為「婦保」而當選選。市黨部的決議，等同剝奪黨員參選的權利，「現在僅有1席女性候選人，設置性別限制，等於直接保送參選，這樣未經初選的候選人，符合支持者的期待嗎？」

張銘祐質疑，黃琳有近20年時間在新黨服務的情形，離開新黨後仍不願切割並批評新黨，這樣的人能代表民進黨參選嗎？也有地方的長輩都在傳，這場初選是「正綠張銘祐」和「新黨黃琳」的對決，他呼籲黨內進行公平初選，選出真正能代表民進黨價值和理念的人選。