搶進綠能市場，正崴（2392）首度前進美國建廠，此次赴美投資係透過旗下持股100％之子公司（Foxlink Arizona Inc.）取得美國亞利桑那州鳳凰城之不動產使用權，正崴表示，未來將在美國亞利桑那州承租既有廠房，用以建立生產基地，該廠房面積有168897平方英尺，日後將投入於綠能相關產業，生產製造充電站、電池組裝及儲能設備等產品。

正崴公司目前在美國的洛杉磯、聖荷西及西雅圖分別設有研發及行銷據點，唯獨未曾有過生產基地。有鑑於現在節能減碳等議題已是國際共識，綠能產業已成為各國必要發展的產業之一，產業前景看好。所以正崴集團除了在台灣投資森崴能源公司，從事專業全方面綠能服務外，本次再將綠能相關事業擴展到美國市場。

正崴表示，繼在美國的亞利桑那州鳳凰城建立生產基地，生產綠能相關產品後，未來也規畫在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施。

正崴公司計劃跟美國當地的儲能設備廠商合作，在美國加州合資建立充電示範站，示範站會結合直流快充180Kwh的充電站與500kwh的儲能設施，以因應未來高度成長的電動車，以及更加快速的充電需求。另外因充電站營運會面臨電費飆漲、電力生產成本高漲的挑戰，所以充電示範站將會結合儲能設施，以削峰填谷的方式，降低充電站帶來的電費負擔，同時減低電力公司發電的壓力，有效創造多元的收入來源並產生新的營運模式。

另外在美國政府鼓勵及補助學校區域校車電動化下，正崴公司的亞利桑那州廠也將針對電動校車、充電站、儲能的需求提供全方位解決方案。電動校車因為閒置時間固定，能提供彈性的閒置能源，故建置充電站與儲能方案，亦可提供車輛到電網（V2G Vehicle to grid）的充沛電力，降低電力公司發電成本，預期在高電費的城市，此將會有很大的需求與市場潛力。