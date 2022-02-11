2022年南投燈會自去年1月29日開幕至今，入園人數已經突破百萬，今年除了精彩的花燈外，還有水舞秀及空拍機燈光秀，而南投縣長林明溱時常在夜晚突襲燈會，並發放限量1000顆地的虎年燈會紀念金幣，吸引民眾爭搶，儼然成為南投燈會的小彩蛋。
今年因為疫情關係，2022年南投燈會各大出入口實施嚴格實聯制與消毒，園區內更是禁止飲食，雖然疫情嚴峻但仍不減民眾賞燈興致，加上本周末還有「情投意合浪漫夜」，由無人機在夜空排出甜蜜浪漫組圖，13日還有歌手陳雷演唱、黃俊雄布袋戲、朱宗慶打擊樂團等，輪番上陣。
縣府表示，今年農曆春節前夕疫情爆發，加上天氣因素等民眾出遊意願降低，但因為有春節限定的「卡娜赫拉的小動物」無人機演出，因此還是吸引許多民眾前來朝聖，從上月29日開幕短短11天就突破百萬人次參觀，創造超過4億消費。
縣府說，每年民眾都到紫南宮排隊爭搶金幣，今年因為疫情沒有發放，因此南投燈會特別製作10000顆的南投燈會虎年紀念幣，由縣長不定時到現場進行發放，由於數量有限，加上縣長行程不一定，因此可以拿到紀念幣的民眾可以說是神選之人，相信2022年都能有好運氣。
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