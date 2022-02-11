新聞處長詹賀舜指出，今天沒有足跡公布。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市11日新增2例本土個案為夫妻檔，與日翊物流案相關，衛生局長王文彥指出，日翊物流案先前有對兄弟檔染疫，後來1家5口全確診，其中母親（案19152）與今天確診的1名個案（案19585）為妯娌關係，且2人曾一起至龍潭市場擺攤，而案19585的先生也確診，足跡曾至大湳市場。

王文彥表示，案19152染疫後，龍潭市場曾休市3天並擴大採檢，當時疫調有發現案19585曾與其到龍潭市場擺攤，為此案19585早已被匡列居隔。市府補充，案19585的先生（案19558）雖然有大湳市場的足跡，不過先前大湳市場曾出現1名確診個案，即便複驗後改判陰性除案，不過當時有休市3天並擴大採檢，案19558曾於1月29日進行PCR採檢陰性，研判當時尚未染疫。

王文彥強調，這2例本土個案以時間軸來看相對安全，至於個案詳細的足跡還在調查中，明天會統一宣布。王文彥提及，日翊物流案確診人數累計40人，其中33人設籍桃園、7人設籍外縣市，正在收斂中，因此社區採檢站將保留桃園、中壢、大溪區域，其他部分會減少。

新聞處長詹賀舜說，社區採檢站部分，今天早上採檢450人尚在檢驗中，人數有明顯減少，社區採檢站總計採檢9萬7363人，其中有153陽性、9萬6760人陰性，另有450人檢驗中。