美國上個月消費者物價指數(CPI)年增7.5％，創下40年來最大的漲幅，美股周四下挫，周五台股收跌27.11點，日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，短線上預期縮表、俄烏情勢進展以及升息等利空將與強勁的企業獲利成長等利多相互抵銷，指數以時間換取空間，投資邏輯以選股不選市為原則。

農曆年後展開台股補漲行情，傳產、電子權值輪漲帶動，中小型股人氣回溫，台灣出口持續增長，反映經濟基本面表現強勁，法說旺季及財報利多也為基本面支撐，指數有機會持續盤堅，此外，各公司法說會陸續進行中，所提供之展望也將是參考重點。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，台股除了具有高盈餘優勢外，高殖利率亦是另一項吸引資金買盤進駐之優勢。台股現金殖利率在全球主要股市名列前茅，2021年上市櫃公司獲利創歷史新高，預期配發的高額股息將提供下檔有力支撐，一旦股價拉回，投資價值浮現後，可望吸引低接買盤將進場支撐股價。產業方面仍看好半導體、5G手機、智能車、伺服器以及金融股等族群。